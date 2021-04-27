ولى العهد السعودى: توافق مع إدارة بايدن على 90% من القضايا

كتب رامى محيى الدين

قال الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، إنه لا يوجد اتفاق 100% بين أى دولتين، حتى أقرب الدول لنا فى الخليج، ولكن أكثر من 90% من القضايا متفق عليها مع إدارة بايدن، والـ10% من القضايا نبحث عن حلول لها.

وأضاف ولى العهد السعودى، فى مقابلة بثتها "قناة العربية" فى الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية المملكة 2030: هناك شراكة بين المملكة وأمريكا منذ حوالى 80 عاما والسعودية ساهمت في قوة أمريكا من خلال عقد النفط مع أمريكا مما جعل بريطانيا تعيد حساباتها في الضغوط على المملكة السعودية، والسعودية تعمل مع كل دول العالم ونعمل على تعزيز تحالفاتنا مع جميع شركائنا في العالم، والسعودية لا تقبل أى ضغط من أى قوة في العالم وميثاق الأمم المتحدة يضمن عدم تدخل أى دولة فى الشئون الداخلية لدولة أخرى.

وتابع ولى العهد السعودى: إيران دولة جار وما نطمح له أن تكون هناك علاقات معها ويهمنا أن تكون مزدهرة وإشكاليتنا معها مشروعها بشأن الصواريخ الباليستية ودعمها لجماعات متطرفة.

وأكمل الأمير محمد بن سلمان: انقلاب الحوثى على الشرعية في اليمن أمر غير قانونى والسعودية لن تقبل بأى ميليشيات مسلحة على حدودها ونتمنى جلوسه على طاولة المفاوضات والحوثى له علاقة بالنظام الإيرانى، ولكنه عروبى ونتمنى أن يغلب مصلحة بلاد، مؤكد أن عام 2040 هى مرحلة المنافسة عالميا وما نراهن عليه هو المواطن السعودى، والخوف لا أعتقد أنه موجود بقاموس المواطن السعودى.