وكالة إيطالية: انتعاش السياحة بمصر صيف 2021 والعائدات ستحقق 7 مليارات دولار

فاطمة شوقى

قالت وكالة "إيه جى إس" الإيطالية، إن مصر تبدأ فى استعادة السياحة مرة آخرى فى عام 2021، حيث إنه من المتوقع أن تستقبل مصر 50% من عدد السائحين فى عام 2019.

وأشارت الوكالة على موقعها الإلكترونى إلى أن مصر شهدت انخفاض فى عدد الزوار القادمين إليها ، حوالى 3.5 مليون فى 2020من 13.1 مليون فى عام 2019، وتستهدف الدولة التى تعتمد على السياحة كمصدر رئيسى للدخل تحقيق عائدات سياحية تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار هذا العام.

وأوضحت الوكالة أنه يمكن استئناف الرحلات الجوية بين مصر وروسيا 10 مايو، وخاصة إلى البحر الأحمر.

وكان وزير السياحة المصري خالد العناني ،قال في 25 أبريل، إن المنتجعات السياحية المصرية جاهزة لاستقبال السياح من روسيا ومن مختلف أنحاء العالم في ضوء الخطط الروسية لاستئناف الرحلات الجوية إلى المنتجعات الساحلية المصرية بعد تعليق دام أكثر من 5 سنوات.