وفاة طبيب متأثرا بكورونا فى الدقهلية والنقابة تعلن ارتفاع الوفيات لــ70

الدقهلية _ فريق المحافظات

أعلنت نقابة أطباء الدقهلية، عن وفاة طبيب من أبناء المحافظة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ليرتفع عدد شهداء النقابة إلى 70 طبيبا.

من جانبها نعت النقابة الدكتور محمد الجنيدي، بالتأمين الصحي، وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، وفق بيان: إن الطبيب توفي بأحد مستشفيات العزل بالقاهرة بعد صراعه مع فيروس كورونا لمدة 6 أيام، ليصبح الشهيد 70 من شهداء النقابة الذين توفوا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف النقيب، بأن الشهيد ظهرت عليه أعراض الإصابة منذ فترة بسيطة، ودخل العزل بأحد مستشفيات العزل بالقاهرة، ولكن حالته تدهورت بشكل سريع.

وأشار الشحات، إلى أنه تمت إضافة اسمه وصورته إلى «قائمة الشرف لأطباء الواجب»، والتى تم وضعها في مدخل النقابة وبها صور الأطباء، وتضم جميع شهداء الأطباء من أبناء الدقهلية الذين فقدوا حياتهم في مواجهة فيروس كورونا منذ بداية الجائحة إلى الآن.