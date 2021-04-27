اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 أبريل 2021 06:34 م
خالد صلاح
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وزير قطاع الأعمال: نعمل على تطوير منظومة العمل والبدء في تعديل جذرى في الإطار التشريعى.. صور

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 05:06 م
وزير قطاع الأعمال: نعمل على تطوير منظومة العمل والبدء في تعديل جذرى في الإطار التشريعى.. صور جانب من المؤتمر
كتب أحمد عرفة - تصوير سليمان العطيفى

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قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك 49 هيئة اقتصادية لكل منها منظمتها وقانونها، كما أن هناك 4 بنوك مملوكة للدولة، موضحا أنه يتم نقل الخبرات الموجودة التي تحدث في شركات قطاع الاعمال إلى بقية شركات قطاع الاعمال العام والهيئات الاقتصادية لتطوير كفاءة العمل بصفة عامة .

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، خلال مؤتمر صحفى أنه يتم تطوير منظومة العمل والبدء في تعديل جذرى في الإطار التشريعى ، بالإضافة إلى استحداث لوائح عمل متكاملة للشركات بناء على افضل الممارسات العالمية ،موضحا أن الإنتاج سهل ولكن التسويق الذى يؤدى إلى تحسين الأداء ضرورى ويتم إدارة تسويق مركزى.

وتابع وزير قطاع الأعمال: نعمل لجنة مركزية للاستثمار للتأكد من جودة الاستثمارات التي تتم ، بجانب تحويل الشركات التابعة المقيدة اسمهما في البورصة والتي تقل فيها نسبة ملكية الشركة القباضة عن 75 % إلى القانون 159 لعام 1981 ، بجانب تصفية الشركات المتعثرة غير ذات الجدوى.

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