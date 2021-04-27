اليوم السابع
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وزير المالية: لدينا 6 ملايين فاتورة إلكترونية من 15 مارس.. صور

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 04:59 م
وزير المالية: لدينا 6 ملايين فاتورة إلكترونية من 15 مارس.. صور جانب من المؤتمر
كتب أحمد عرفة - تصوير سليمان العطيفى

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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، إن الوزارة تسعى لتحقيق كفاءة وفاعلية في صرف العوائد الدولية والحفاظ على معدل نمو اقتصادى مستدام، من خلال عمليات ميكنة وحوكمة المنظومات المالية لدعم بيئة عمل المستثمرين بجانب إعادة هيكلة وهندسة الإجراءات الضريبية وفقا للمعايىر الدولية بالإضافة إلى ميكنة الإجراءات الضريبية بالكامل.

وأضاف  وزير المالية ، خلال مؤتمر صحفى، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد استهدف تبسيط ودمج ضريبة الدخل مع ميكنة الاجراءات بدعم ثقة ممول المصلحة، موضحا أن هناك إصلاحات الهيكلية للمنظومة الضريبة من خلال مشروع التحصيل الإلكترونى للضرائب ومشروع قانون الإجراءات الضريبة الالكترونية ومشروع الفاتورة الالكترونية التي تم تطبيقا جزئيا في بعض الشركات والإلزام.

ولفت وزير المالية، إلى أن أوائل الدول في الشرق الأوسط في تطبيق منظومة الفاتورة الالكترونية، موضحا أن هناك 466 شركة انضمت إلى الفاتورة الالكترونية، موضحا أن هناك 6 مليون فاتورة الكترونية من 15 مارس حتى الآن حوالى شهر ونصف.

 

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وزير الماليه

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