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وزير المالية: أنفقنا 25 مليار جنيه لدعم الصادرات والمصدرين وسداد المستحقات

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 02:52 م
وزير المالية: أنفقنا 25 مليار جنيه لدعم الصادرات والمصدرين وسداد المستحقات وزارة المالية
كتب عبد الحليم سالم

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أكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، إن الموازنة حققت فائض أولی (قبل سداد الفوائد) خلال يولیو – مارس 2020/2021، قدره 25,3 مليار جنيه ( 0,4 %من الناتج المحلي) وذلك مقابل فائض أولى قدره 40,6 مليار جنيه (0.7% من الناتج المحلي) خلال نفس الفترة من العام السابق ومقابل عجز أولى قدره 41.6 مليار جنيه (1.3% من الناتج المحلي) خلال نفس الفترة. 
 
وجاء ذلك خلال لقاء بغرفة التجارة الأمريكية برئاسة الدكتور شرف كامل، حول الاقتصاد المصرى ما بعد جائحة كورونا.
 
وأضاف محمد معيط إننا نستهدف الاستمرار في تحقيق معدلات نمو سنوية لا تقل عن 5,5 – 6,5% في المدى المتوسط وبافتراض انحسار تداعيات جائحة كورونا سريعا، وكذلك تحقيق فائض أولي سنوي مستدام في حدود 2,0% من الناتج المحلي.
 
وأشار الوزير إلى أنه تم صرف نحو 25 مليار جنيه لدعم الصادرات فى إطار السعة لزيادتها مستقبلا بجانب الانفاق على الصحة نحو 100 مليار جنيه وعلى التعليم وعلى مشروعات البنية الأساسية، بجانب سداد مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول، لافتا إلى أن الاقتصاد حقق معدلات جيدة منها خفض البطالة من 13.3% لنحو 7.9% ثم زادت قليلا بعد الجائحة. 
 
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الدكتور محمد معيط وزير المالية

 


وزير المالية

محمد معيط

غرفة التجارة الأمريكية

الاقتصاد المصرى

جائحة كورونا

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