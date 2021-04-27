اليوم السابع
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"وزير الدولة للإنتاج الحربى" يتلقى لقاح كورونا

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 03:11 م
"وزير الدولة للإنتاج الحربى" يتلقى لقاح كورونا وزير الدولة للإنتاج الحربي" يتلقى لقاح كورونا
كتب زكى القاضى

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- الوزير "مرسي": أناشد العاملين بالإنتاج الحربي للإسراع إلى التسجيل لتلقي اللقاح حرصاً على صحتهم وسلامة الجميع

 
تلقى المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم، اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك في إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين ضد الفيروس.
 
 
وفى هذا الإطار أعرب وزير الدولة للإنتاج الحربي عن تمنياته بأن يقوم كافة العاملين بشركات ووحدات الإنتاج الحربي بالإسراع في التسجيل لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا حرصاً على صحتهم وسلامة الجميع، مؤكداً على أهمية قيام جميع العاملين بالإنتاج الحربي بمراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة "الكورونا" خاصةً في ظل ظهور موجات جديدة من الفيروس.
 
 
ووجه الوزير "مرسي" التحية إلى أفراد الجيش الأبيض على جهودهم وتفانيهم في العمل، مشيداً بالدور الحيوي الذي تقوم به الأطقم الطبية منذ بداية ظهور الفيروس ومازالت تقوم به إلى الآن لرعاية الحالات المصابة بفيروس كورونا كما أشاد بدورهم في تقديم اللقاحات من خلال المراكز المخصصة لاستقبال المواطنين، مثمناً قيام الحكومة المصرية بمراعاة مباديء العدالة والشفافية في توفير لقاحات الفيروس.
 
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لقاح كورونا

فيروس كورونا

الاملح الحربى

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