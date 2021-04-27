وزير الدفاع الروسي: التحذيرات من أنشطتنا العسكرية داخل أراضينا مرفوضة

دوشانبى /أ ش أ/

أكد وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، أن سحب القوات من المناطق الحدودية مع أوكرانيا لا صلة له بضغط الغرب، مشددًا على رفض موسكو أى تحذيرات من الخارج حول تحركاتها العسكرية داخل حدودها.

وقال شويجو - خلال اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء فى منظمة معاهدة الأمن الجماعى فى طاجيكستان حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الثلاثاء - إن روسيا واجهت فى الآونة الأخيرة اتهامات متكررة بذرائع مختلفة، وأضاف: "البعض لا يعجبهم إجراء تدريبات فى أراضينا والبعض يزعجهم إعادة القوات إلى مواقع المرابطة الدائمة.. والبعض قرر تحذيرنا حتى من أن أنشطتنا على أراضينا سيكون لها عواقب.. أود التأكيد على أننا لا نعتبر مثل هذه التحذيرات مقبولة ومصممون على فعل كل ما يلزم لضمان أمن حدودنا".

وأعرب شويجو، عن قلقه تجاه تكثيف تحركات قوات دول حلف الناتو وخاصة الولايات المتحدة قرب حدود روسيا، قائلًا "أسهمت نشاطات الولايات المتحدة والناتو فى زيادة التهديدات العسكرية".

وأشار وزير الدفاع الروسي، إلى أن موسكو تراقب عن كثب نشر القوات الأمريكية والأسلحة فى أوروبا ضمن تدريبات الناتو "مدافع أوروبا 2021".

وسبق أن أعربت أوكرانيا والولايات المتحدة والدول المتحالفة معها عن قلقها من "حشد روسيا قواتها قرب حدود أوكرانيا"، بينما أكد المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف، أن الحكومة الروسية تنقل قواتها من مكان إلى آخر داخل حدود البلاد وفقًا لرؤيتها، وهذا الأمر لا يهدد أحدا ويجب ألا يقلق أحدًا.