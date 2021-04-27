وزير الخارجية التونسى يؤكد دور بلاده فى دعم القضايا الإفريقية

وكالات

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي حرص بلاده على توطيد علاقاتها مع دولة الكاميرون.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير لسفير الكاميرون الجديد لدى تونس صمويل دجوبو الذي سلمه نسخة من أوراق اعتماده.

وأبرز الوزير - خلال اللقاء - الدور الذي تلعبه تونس في الدفاع عن القضايا الإفريقية داخل المنظمات الدولية ولاسيما في مجلس الأمن الدولي بمناسبة عضويتها غير الدائمة داخل هذا الجهاز الأممي خلال الفترة 2020-2021.

من جانبه، أعرب السفير الكاميروني الجديد عن ارتياحه لمستوى العلاقات التي تربط البلدين، معربًا عن استعداده لمزيد من العمل على تطويرها خدمة لمصالح الشعبين.