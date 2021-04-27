وزير الاتصالات: نستهدف الوصول لـ 250 خدمة بمنصة مصر الرقمية بـ3مليارات جنيه

كتبت هبة السيد

استعرض الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جهود الحكومة في منظومة التحول الرقمي، قائلًا إن وزارة الاتصالات أطلقت منصة مصر الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا، وبلغ عدد المسجلين عليها 2 مليون مواطن، تقدم 60 خدمة حكومة مرقمنة بالكامل، ونسعى إلى زيادة هذه الخدمات في دفعات متتالية لتزيد عن 170 خدمة حتى نهاية العام، ونستهدف الوصول إلى 250 خدمة خلال العام القادم بتكلفة 3 مليارات جنيه.

أشار "طلعت"، خلال مؤتمر صحفي حول إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مساء اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من الوزراء، إلى منظومة الحيازة الزراعية وإصدار كارت الفلاح، بالتعاون مع وزارتي الزراعية والتخطيط، بهدف ضبط الحيازات الزراعية، وحصر التعديات على الأراضي والتنبؤ بالتركيب المحصولي للجمهورية والتنبؤ بكافة الموارد المطلوبة سواء الأسمدة أو الموارد المائية أو غيرها، وربط البيانات بخريطة رقمية، مضيفًا أنه خلال هذا العام سيتم إصدار كارت الفلاح في كافة محافظات الجمهورية.

لفت "طلعت"، إلى ميكنة منظومة التأمين الصحي، إذ بدأت الوزارة منذ عام 2019 في ميكنة منظومة التأمين الصحي بالكامل، ونكملها بميكنة 73 مستشفى جامعي هذا العام ثم 180 مستشفى في العام القادم، ثم دمج المشروعين ليتلقى المواطن خدمات الرعاية الصحية سواء من مستشفيات الصحة أو مستشفيات وزارة التعليم العالي، كما تبذل الدولة جهود في تطوير التعليم العالي، وهناك مشروع للامتحانات الرقمية، ومن المقرر أن نطلق الأسبقية الأولى منه خلال هذا العام، ثم تتلوها الأسبقية الثانية.