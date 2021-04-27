وزير الاتصالات: تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من المشروعات للشركات الصغيرة والمتوسطة

كتبت هبة السيد

استعرض الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جهود وزارة الاتصالات في جذب الاستثمارات من خلال 4 محاور وهي أولًا رعاية الشركات الناشئة من خلال مراكز الإبداع التكنولوجي بمختلف أنحاء الجمهورية تضم مسرعات وحاضنات أعمال، ثانيًا حوافز لدعم الصادرات الرقمية وضمان فرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في كافة المشروعات التي تطرحها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة لا تقل عن 10%، ثالثًا جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال حوافز لصناعة الإلكترونيات من أجل توطين هذه الصناعة المهمة، منوهًا في هذا الصدد إلى الشراكة مع شركة سامسونج لإنتاج الحاسبات اللوحية بدء من العام القادم بسعة لا تقل عن مليون وحدة سنويًا.

أضاف "طلعت"، خلال مؤتمر صحفي حول إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مساء اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من الوزراء، المحور الرابع في جذب الاستثمارات وهو تعظيم الصادرات الرقمية من خلال تدريب 100 ألف شاب للمنافسة في سوق العمل الإقليمي والدولي من خلال منظومات الرقمية وقدرتهم على العمل والمنافسة على منصات العمل الحر، متابعًا أن استراتيجية وزارة الاتصالات لن يتحقق إلا من خلال البريد المصري المنتشر في كافة أنحاء الجمهورية، وتطوير خدمات الإنترنت فائقة السرعة، والعنصر الثالث خدمات المحمول التي نسعى إلى تطوير خدماتها.

وفي سياق آخر أشار عمرو طلعت، إلى تشريعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ صدر في عام 2020 قانون حماية البيانات الشخصية واللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وخلال العام الجاري، ستتعاون الوزارة مع مجلس النواب لإصدار قانون المعاملات الإلكترونية وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات.