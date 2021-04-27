اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 أبريل 2021 04:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزيرة التخطيط: تمكنا من تحقيق زيادة كبيرة فى الصادرات الزراعية

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 03:33 م
وزيرة التخطيط: تمكنا من تحقيق زيادة كبيرة فى الصادرات الزراعية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنه لأول مرة تستهدف الحكومة منذ سنوات طويلة قطاع الزراعة وتضعه فى اهتماماتها، حيث نهدف زيادة إنتاجية القطاع وتعزيز تنافسيته وتحقيق الأمن الغذائي والمائى وزيادة الصادرات الزراعية.

 

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال مؤتمر صحفى، أنه خلال الفترة الماضية حققنا نجاحا كبيرا، واستفدنا من جائحة كورونا في تحسين قدرات القطاع الزراعى وإصلاح الكثير من الأمور فيه، وتمكنا من تحقيق زيادة كبيرة في الصادرات الزراعية ووصولها لأسواق مختلفة.

 

وتابعت وزيرة التخطيط: لا نركز فقط على أصحاب المزارع الكبرى بل نركز أيضًا على صغار المزارعين، حيث إن الخطة تستهدف إنشاء مجمعات مراكز لوجيستية لحل مشكلات التسويق والتصدير وتعزيز قيمة النقدية للمتر، وتمكنا من تحقيق زيادة إنتاجية بنسبة 30 % بجانب زيادة في فرص العمل خلال عام 2024.

 

وقالت وزيرة التخطيط: أطلقنا معايير استدامة البيئة على مستوى الحكومة المصرية ويتم تعميمه على القطاع الخاص، وترشيد الطاقة في العملية الإنتاجية والصناعات كثيفة الاستهلاك.


هاله السعيد

وزيره التخطيط

اقتصاد مصر

مؤتمر صحفى

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة