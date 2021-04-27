اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 أبريل 2021 07:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نيويورك تايمز: عشرات المرضى في سجن أمريكي بسبب خطأ بجرعات لقاح "فايزر"

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 06:20 م
نيويورك تايمز: عشرات المرضى في سجن أمريكي بسبب خطأ بجرعات لقاح "فايزر" لقاح فايزر
(وكالات)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب العشرات من السجناء في سجن ولاية أيوا بالمرض هذا الأسبوع بعد أن أعطتهم ممرضات السجن عن غير قصد جرعات زائدة من لقاح "فايزر" لفيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن 77 سجينا على الأقل في سجن ولاية أيوا في فورت ماديسون تلقوا جرعات يوم الثلاثاء تحتوي على 6 أضعاف الجرعة الموصى بها.

وقالت إدارة الإصلاحيات في ولاية أيوا إنها أوقفت مؤقتا إعطاء اللقاح في المنشأة وأن ممرضتين تم وضعهما في إجازة إدارية بانتظار التحقيق.

وأفاد كورد أوفرتون، المتحدث باسم السجن، بأنه لم يتم نقل أي من السجناء إلى المستشفى، لكنهم كانوا يعانون من أمراض تتفق مع الأشخاص الذين لديهم ردود فعل سلبية من اللقاح، بما في ذلك آلام الجسم وحمى منخفضة الدرجة، ونقلت "إنسايدر" عن أفراد عائلات السجناء أنهم رأوا مشاهد مخيفة داخل السجن.

 

وقال كيث بيري إنه قلق بشأن شقيقه السجين أنتوني كوينن، ولفت إلى أن الناس يتقيأون ولديهم أعراض قوية وأشياء مختلفة من هذا القبيل".

 

 

 


لقاح كورونا

سجناء

ولاية أيوا

سجن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المملكة المتحدة: ربع البالغين حصلوا على جرعتى لقاح "كورونا"

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 05:13 م

حصاد الوزارات.. تخصيص 200 مركز لتلقى لقاح كورونا بالمحافظات.. اعرف عناوينها ومواعيد العمل

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 05:00 م

الصحة عن الجرعة الثالثة للقاح كورونا سينوفارم الصينى: جرعتان فقط

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 04:38 م

نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي" يتلقى لقاح كورونا

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 04:17 م

سيلينا جوميز تطالب رئيس حكومة إسبانيا المشاركة فى مبادرة للمساعدة بلقاحات كورونا

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 03:40 م

المملكة المتحدة: لا نملك فائضا من لقاحات "كورونا" لإرسالها للهند

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 03:34 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة