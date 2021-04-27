نائب رئيس جامعة بورسعيد: 4 مدن جامعية ببورفؤاد تستوعب 2000 طالب وطالبة

بور سعيد محمد فرج

أكد الدكتور جلال سالم نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون التعليم والطلاب لـ"اليوم السابع"، أن الدراسة مستمرة من خلال تطبيق انتظام تطبيق التعليم الهجين، وذلك فى إطار الجهود المبذولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وسط إجراءات احترازية ووقائية للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات.

وأشار إلى أن الجامعة برئاسة الدكتور أيمن أبراهيم بذلت مجهودا خلال الامتحانات التى انتهت والحمدلله على أكمل وجه مع مراعاة اتخاذ الإجراءات الاحترازية، فضلا عن الأداء البارز لكل عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة لصالح أبنائنا الطلاب والطالبات للنهوض بالعملية التعليمية .

وقال سالم إن الجامعة جهزت غرفا للعزل منفصلة عن الطلاب والطالبات بالمدينة الجامعية لكل من يشتبه فيهم للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

وأضاف أن المدينة تستوعب 2000 طالب وطالبة من خلال 4 مدن جامعية والتى تتمثل فى مدينة العبد "أ "،"ب "والمدينة الجامعية للبنات ومدينة دمياط.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة بناءً على تعليمات أيمن ابراهيم رئيس الجامعة حفاظاً على سلامة الطلاب .

وتابع أن الدراسة مستمرة لجميع الطلاب فى إطار التعليمات المتمثلة فى 3 ايام للكليات العلمية ويومين للكليات النظرية وأخرى الفرق النهائية.

وفى ذات السياق ، أكد سالم أن هناك تقريرا يوميا مفصلا عن سير العملية التعليمية، تمهيداً لرفعه لرئيس الجامعة للوقوف على الأحداث الجارية بجميع الكليات، فضلاً عن رصد عملية الحضور للطلاب والتزام أعضاء هيئة التدريس .

ومن جهة أخرى، أكد بأن نتيجة الامتحانات بجامعة بورسعيد تم إعلانها على مواقع الجامعة وفى الكليات والحمد لله النتائج مشرفة للطلاب بوجه عام والجامعة بوجه خاص وذلك من خلال المجهودات المبذولة لأعضاء هيئة التدريس الذين قاموا بمراعاة ظروف الطلاب خلال الفترة الحرجة التى تمر بها البلاد فضلاً عن إيجاد الحلول العاجلة للمشاكل التى تعترض الطلاب والطالبات.