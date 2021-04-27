نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي" يتلقى لقاح كورونا

كتب زكى القاضى

تلقى اليوم المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، اللقاح المضاد لفيروس كورونا وذلك في إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين ضد الفيروس.

وأكد المهندس صلاح الدين على أهمية قيام العاملين بمصانع الإنتاج الحربي بالإسراع في التسجيل لتلقي اللقاح لما له من مردود إيجابي على الصحة والسلامة العامة، لافتاً إلى ضرورة الاستمرار في مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من مراعاة للتباعد الاجتماعي وإرتداء الكمامات وتجنب التجمعات والتي تعد أهم أساليب الوقاية من الإصابة بالفيروس.