ميناء دمياط: حركة تداول الشاحنات 4245 شاحنة

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 26 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 12930 طن تشمل : 10509 طن يوريا و 1721 طن فوسفات و 500 طن رمل و 200 طن بصل .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30889 طن تشمل : 11800 طن خردة و 3471 طن حديد و 878 طن خشب زان و 1240 طن الواح فيبر و 13500 طن ذرة .

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 587 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطس و خرشوف و بازلاء و ورق عنب و فاصوليا و خضار مشكل مجمد ) و حاصلات زراعية ( برسيم و ريحان و زيتون و شمر و كزبرة ) و فواكه ( يوسفي و فراولة و برتقال ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و السعودية و المغرب و مالطا و اليونان و سنغافورة و امريكا و الهند و اسبانيا و الصين و المانيا .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 634 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1224 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 123622 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 104768 طنا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4245 شاحنة .