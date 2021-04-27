موجة حارة تضرب محافظة الإسكندرية.. والمواطنون يهربون للكورنيش.. فيديو وصور

الاسكندريه أسماء على بدر

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من منطقة الكورنيش بمدينة الإسكندرية لرصد حالة الطقس، حيث تضرب موجة المحافظة الساحلية، فيما اتجه العديد من الأهالى إلى الكورنيش لممارسة هواية صيد الأسماك، فيما قام آخرين بالجلوس بحوار البحر.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من الأربعاء المقبل سيتم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية ودرجة الحرارة العظمى 27 : 32 درجة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ودرجة الحرارة العظمى 35 : 38، وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد ودرجة الحرارة العظمى 38 : 41، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ودرجة الحرارة الصغرى 18 : 19، معتدل جنوبا ودرجة الحرارة الصغرى 23 : 27 درجة.