اليوم السابع
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منظمة هيومن رايتس تتهم إسرائيل بجرائم "تمييز عنصرى" بحق الفلسطينيين

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 10:07 ص
منظمة هيومن رايتس تتهم إسرائيل بجرائم "تمييز عنصرى" بحق الفلسطينيين الاحتلال الإسرائيلى - صورة أرشيفية
وكالات

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اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش إسرائيل اليوم الثلاثاء بانتهاج سياسات تمييز عنصري واضطهاد في معاملة الفلسطينيين، ترقى إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.

وحسب موقع سويس إنفو، نشرت المنظمة التي مقرها نيويورك تقريرا من 213 صفحة قالت إنه لا يقارن بين إسرائيل وجنوب أفريقيا إبان فترة الفصل العنصري لكنه يقيم "إجراءات وسياسات بعينها" لتحديد ما إذا كانت تمثل تمييزا عنصريا كما يعرفه القانون الدولي.

ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية ما جاء في التقرير ووصفته بأنه "غير معقول وزائف" واتهمت المنظمة بانتهاج "برنامج معاد لإسرائيل" والسعي "منذ سنوات للترويج لمقاطعة إسرائيل".

كانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت قبل أسابيع أنها ستحقق في جرائم حرب محتملة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وجاء في التقرير "قصدت السلطات الإسرائيلية في إسرائيل و(الأراضي الفلسطينية) الهيمنة على الفلسطينيين بالسيطرة على الأرض والتركيبة السكانية لصالح الإسرائيليين ".


اسرائيل

فلسطين

هيومن رايتس ووتش

جرائم حرب

الضفة الغربية

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