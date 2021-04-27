وقال جيرفيه ماكوفي بوكوكا،مسئول محلى بـ قطاع بني - مباو، حسبما ذكرت الإذاعة المحلية، اليوم الثلاثاء، إنه لولا يقظة القوات المسلحة ودعم لواء التدخل السريع التابع لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار فى الكونغو (مونوسكو) لكان الوضع أكثر سوءا..ودعا سكان بنى إلى توخى اليقظة والحذر والتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية من أجل عودة الأستقرار إلى الأقليم.

يشار إلى أن القوات الديمقراطية المتحالفة هي ميليشيا أوغندية تنشط في شرق الكونغو منذ تسعينيات القرن الماضي، وارتكبت عشرات الهجمات الانتقامية الوحشية بحق المدنيين منذ أن بدأ الجيش عملياته ضدها في أواخر عام 2019.

وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى أن القوات الديمقراطية المتحالفة قتلت نحو 850 شخصا العام الماضي، وتنشط على حدود الكونغو الشرقية مع أوغندا ورواندا وبوروندي نحو 120 ميليشيا مختلفة بينها جماعات كثيرة تعد من فلول الحروب الأهلية الوحشية التي شهدتها البلاد وانتهت رسميا عام 2003.