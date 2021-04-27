مقتل وإصابة 4 أشخاص فى انفجار مدرعة عسكرية بشرق أوكرانيا

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لقي جندي أوكراني مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون بعد أن اصطدمت مركبتهم العسكرية بعبوة ناسفة في منطقة عمليات القوات المشتركة بشرق أوكرانيا اليوم الثلاثاء.

ونقل موقع "يوكرن فورم" الأوكراني الإخباري عن بيان صادر عن القوات المشتركة بشرق أوكرانيا، جاء في نصه "اليوم 27 أبريل، في منطقة مسؤولية المجموعة العملياتية والتكتيكية الشمالية، أصيب جندي من القوات المشتركة بجروح قاتلة بعد أن اصيبت المدرعة عسكرية بعبوة ناسفة، وأصيب ثلاثة جنود آخرين بجروح أثناء القتال".

وبحسب البيان، نُقل الجنود المصابون إلى منشأة طبية وتلقوا العناية الطبية، وحالتهم مستقرة.