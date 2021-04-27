مطرانية بنى مزار بالمنيا تعلن عدم استقبال مهنئين بعيد القيامة بسبب "كورونا"

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت مطرانية بني مزار والبهنسا للأقباط الأرثوذكس في شمال محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، عن عدم استقبالها مهنئين خلال احتفالات عيد القيامة المجيد؛ بسبب انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وقالت المطرانية في بيان أصدرته اليوم، "نظرًا للأوضاع الصحية وتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا وحرصًا منا على سلامتكم، تعتذر مطرانية بني مزار والبهنسا بمحافظة المنيا، عن استقبال المهنئين بعيد القيامة المجيد، على أن يتم استقبال التهاني عن طريق الصفحة الرسمية للمطرانية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن دير البتول للراهبات العامر بقرية دير أبو حنس التابع لمطرانية ملوي وأنصنا والأشمونين للأقباط الأرثوذكس في جنوب محافظة المنيا، في وقت سابق، عن اعتذاره عن استقبال أي رحلات أو أشخاص أو أهالي راهبات، مع تعليق فتح أبوابه للزياره وكذلك الكنيسة الأثرية بسفح الجبل، خلال فترة الاحتفالات بعيد القيامة المجيد وشم النسيم، وذلك نظرا لانتشار وزيادة أعداد الاصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حرصا علي سلامة وصحة الجميع.