مطار القاهرة يسير اليوم الثلاثاء 192 رحلة جوية لنقل حوالى 17496 راكبا

كتب أحمد مصطفى

يسير مطار القاهرة الدولى اليوم، الثلاثاء، 192 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية تقل على متنها حوالى 17496 راكبا.

وحسب مصادر بالمطار فمن المنتظر أن يغادر المطار 98 رحلة جوية تقل على متنها 7463 راكبا إلى عدة وجهات دولية منها لندن باريس برلين أسطنبول فيينا أديس أبابا موسكو روما فرانكفورت ميلانو طشقند إنجمينا موسكو كييف لاجوس أبوجا بيروت أبوظبى دبى الشارقة البحرين جدة المدينة الدمام الرياض أثينا رأس الخيمة عمان نيروبى دوالا الدوحة بغداد.

فى حين يستقبل مطار القاهرة 94 رحلة على متنها 10033قادمة من عدة وجهات دولية مختلفة منها فرانكفورت لندن باريس روما فيينا موسكو أسطنبول ميلانو كييف أديس أبابا عمان الدوحة جده المدينة دبى أبوظبى أثينا مسقط إنجمينا لاجوس بيروت أبوجا الخرطوم الشارقة البحرين والعديد من الوجهات الأخرى.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.