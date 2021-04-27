وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان إن الحادث وقع ليل الاثنين، على طريق سريع يربط العاصمة كابول بإقليم "قندهار" الكائن بجنوب البلاد، وذلك حسبما نقلت قناة "إيه بى سى" الأمريكية.

وأضاف المتحدث أن الحافلتين كانتا تسيران فى اتجاهين متعاكسين، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج.

يذكر أن حوادث المرور تشيع فى أفغانستان بسبب سوء حالة الطرق وإهمال السائقين على الطرق السريعة.

