اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 أبريل 2021 07:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مصادرة 732 شيشة بحملة على المقاهى المخالفة بمدن سوهاج

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 05:59 م
مصادرة 732 شيشة بحملة على المقاهى المخالفة بمدن سوهاج إعدام المضبوطات
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذت الوحدات المحلية بمحافظة سوهاج، حملات مكبرة على المقاهى والمحلات التجارية والمطاعم ومواقف السيارات ، الغيرملتزمة بالإجراءت الإحترازية وتم ضبط العديد من المخالفات وتم تحرير المحاضر اللزمة في هذا الشأن جاءت تلك الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بحملات مكبرة على المقاهي والمحال التجارية والمطاعم وموقف السيارات بالمدينة وقرى " عنيبس، وجهينة الشرقية، والطليحات "، حيث أسفرت عن غلق وتشميع 2 مقهى، وغلق ورشة رخام، ومحل الوميتال مخالفين، وتم مصادرة 16 شيشة، وتحصيل 47 غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة، كما تم إعدام 500 شيشة بالجبل الغربي حصيلة الحملات على المقاهي وبالكافيتريات خلال الأيام القليلة الماضية. 

وفى حي غرب سوهاج بحملة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ورفع الإشغالات من الميادين والشوارع العامة بنطاق الحي، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مقهى بأبراج العروبة، وتحرير 9 محاضر غرامة فورية عدم ارتداء كمامة، ومصادرة 16 شيشة، وضبط 142من المضبوطات المتنوعة، تم إعدام 100 شيشة تم مصادرتها في حملات سابقة . 

وأنهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا حملة أعمالها وتم غلق وتشميع 2 مقهى مخالف، وتحرير 83 محضر عدم ارتداء كمامة، ومصادرة 116 شيشة، وضبط 293 مضبوطات متنوعة، كما تم تحرير 21 محضر متنوع بمدينة جرجا والقرى التابعة. 

 حملات على مراكز ومدن سوهاج (1)

حملات على مراكز ومدن سوهاج 

حملات على مراكز ومدن سوهاج (2)
حملات على مراكز ومدن سوهاج 

حملات على مراكز ومدن سوهاج (3)
حملات على مراكز ومدن سوهاج 

حملات على مراكز ومدن سوهاج (4)
حملات على مراكز ومدن سوهاج 

حملات على مراكز ومدن سوهاج (5)
حملات على مراكز ومدن سوهاج 

حملات على مراكز ومدن سوهاج (6)
حملات على مراكز ومدن سوهاج

حملات على مراكز ومدن سوهاج (7)
حملات على مراكز ومدن سوهاج 

حملات على مراكز ومدن سوهاج (8)
حملات على مراكز ومدن سوهاج 

حملات على مراكز ومدن سوهاج (9)
حملات على مراكز ومدن سوهاج

 


سوهاج

حملات

مجلس المدن

الوحدات المحلية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مقاهى سوهاج

جهينة

جرجا

حى غرب

كمات

مورونا

إجراءات احترازية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

غلق 11 مقهى لتقديم الشيشة وتحرير 85 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة بالفيوم

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 02:20 م

محافظ القليوبية: ضبط 888 شيشة وتحرير 720 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة وغلق 51 مقهى

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 11:29 ص

محافظ الغربية يغلق مقهي بطنطا لتقديم الشيشة وعدم تطبيق إجراءات كورونا.. صور

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 01:38 ص

المحافظات ترفع راية العمل لمواجهة فيروس كورونا.. ضبط 793 شيشة.. تحرير 535 محضر عدم ارتداء كمامة.. غلق 36 مقهى بالقليوبية و29 فى سوهاج وتحصيل 56 ألف جنيه غرامات كمامة.. وإعدام 1200 شيشة بالبحيرة

الإثنين، 26 أبريل 2021 04:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة