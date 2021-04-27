مصادرة 732 شيشة بحملة على المقاهى المخالفة بمدن سوهاج

سوهاج محمود مقبول

نفذت الوحدات المحلية بمحافظة سوهاج، حملات مكبرة على المقاهى والمحلات التجارية والمطاعم ومواقف السيارات ، الغيرملتزمة بالإجراءت الإحترازية وتم ضبط العديد من المخالفات وتم تحرير المحاضر اللزمة في هذا الشأن جاءت تلك الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بحملات مكبرة على المقاهي والمحال التجارية والمطاعم وموقف السيارات بالمدينة وقرى " عنيبس، وجهينة الشرقية، والطليحات "، حيث أسفرت عن غلق وتشميع 2 مقهى، وغلق ورشة رخام، ومحل الوميتال مخالفين، وتم مصادرة 16 شيشة، وتحصيل 47 غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة، كما تم إعدام 500 شيشة بالجبل الغربي حصيلة الحملات على المقاهي وبالكافيتريات خلال الأيام القليلة الماضية.

وفى حي غرب سوهاج بحملة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ورفع الإشغالات من الميادين والشوارع العامة بنطاق الحي، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مقهى بأبراج العروبة، وتحرير 9 محاضر غرامة فورية عدم ارتداء كمامة، ومصادرة 16 شيشة، وضبط 142من المضبوطات المتنوعة، تم إعدام 100 شيشة تم مصادرتها في حملات سابقة .

وأنهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا حملة أعمالها وتم غلق وتشميع 2 مقهى مخالف، وتحرير 83 محضر عدم ارتداء كمامة، ومصادرة 116 شيشة، وضبط 293 مضبوطات متنوعة، كما تم تحرير 21 محضر متنوع بمدينة جرجا والقرى التابعة.