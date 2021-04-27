مشروعات مبادرة حياة كريمة بقرية النصر فى سفاجا × 7 معلومات.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تجرى أعمال المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي " حياة كريمة " لتطوير القرى المختلفة بأنحاء مصر، أعمالها بقرية النصر التابعة لمدينة سفاجا، والواقعة على طريق سفاجا قنا بالمنطقة الجبلية، وتعمل الجهات المختلفة على تنفيذ عدة مشروعات بقرية النصر ضمن المبادرة.

ونتعرف خلال السطور الآتية على ما يتم تنفيذه فى قرية النصر بسفاجا:

1- أعمال إحلال وتجديد الوحدة القروية للقرية والمقرر تنفيذها والانتهاء منها في غضون 6 أشهر بتكلفة تقديرية تصل إلى مليون و50 ألف جنيه على مساحة 300 متر مربع من خلال إشراف الإدارة الهندسية للوحدة المحلية لمدينة سفاجا وتنفيذ إحدي شركات المقاولات.

2- الانتهاء من تحديد مسار الربط الكهربائي ومعاينته والمخطط تنفيذه من محطة محولات الكيلو 81 إلى قرية النصر، وأن مشروع الربط الكهربائي سيسهم في تحسين أوضاع القرية، والتخلص من المولدات.

3- إنشاء شبكة مياه جديدة ومحطة رفع مياه، وتم تسليم الأرض على الطبيعة لإنشاء شبكة صرف صحي ومحطة معالجة صرف صحي.

4- طرح عملية إحلال وتجديد الوحدة المحلية القروية لقرية النصر مشتملة على مكاتب وقاعة اجتماعات

5- إنشاء خزان مياه بسعة 500 طن وطرح عملية تركيب 50 عمود إنارة لانارة القرية والطرق الفرعية بها

6- انشاء مشغل للفتيات ووحدات التوطين ودار مناسبات ومخبز بلدي ومشغل للفتيات، وتدبيش سور المدرسة، وإقامة ملعب خماسي

7- وإنشاء استراحة مجمعة للعاملين المغتربين بالقطاع الحكومي بالقرية وإنشاء شبكة طرق داخلية بطول 8 كيلومترات، ومظلات على مداخل القرية وإنشاء بوابة رئيسية للقرية.