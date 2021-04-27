مستشار الرئيس للصحة: التعب والإرهاق واضطراب المعدة أعراض لا تتجاهلها لكورونا

كتبت أمل علام

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه حتى الآن كل الأعراض التى تم رصدها من مرضى كورونا المصريين، لم تظهر فيها أعراض غير متوقعة، وأهم الأعراض ناتجة عن الجهاز التنفسى، لأن فيروس كورونا فيروس تنفسى يؤثر على الرئتين.

وقال إن فيروس كورونا يؤثر على جميع أعضاء الجسم الأخرى، موضحا أنه يمكن أن يصاب الشخص بمشاكل بالقلب، والجهاز الهضمى أو اضطراب المعدة، أو الإسهال، أو الشعور بالتعب المفاجئ، والإرهاق، والخمول، وعدم القدرة على العمل وانخفاض عدد الصفائح الدموية، وهى من بين أعراض فيروس كورونا التى يجب الانتباه إليها، والغالبية العظمى تصاب بحساسية بالعين ويسبب طفح جلدى، واحمرار بالعين، موضحا أن معظم هذه الأعراض مثل التعب والإرهاق يمكن أن تحدث مع الإصابات الفيروسية، خصوصا فيروس كورونا.

وأوضح مستشار الرئيس للصحة والوقاية أن بعض الأعراض قد لا يعرفها الكثير من المرضى، لأن فيروس كورونا ارتبط بأعراض تقليدية منذ ظهوره مثل الحمى والصداع وجفاف والتهاب الحلق، والكحة الجافة، لكن الأعراض الأخرى قد لا يلتفت إليها الكثير من المرضى ولذلك يطلق عليها أعراضا جديدة، مشيرا إلى أن أهم الأعراض التى تؤكد إصابتك بفيروس كورونا هو فقدان حاستى الشم والتذوق.

وأكد أنه مع ارتفاع حالات الإصابات والوفيات حاليا بالموجة الثالثة يجب التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية، بتجنب الازدحام، وغسل الأيدى، وارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعى.

ووفقا لما ذكره موقع TheHealthSit يمكن أن تسبب سلالات كورونا المتحورة أعراضًا غير معروفة لدى البعض، حيث يعد التعب المفاجئ، وانخفاض عدد الصفائح الدموية من بين الأعراض الجديدة لفيروس كورونا التى يجب الانتباه إليها.

وقال الموقع إذا كنت تشعر بالإرهاق والتعب الشديد، فاختبر نفسك لمرض كورونا، وفقًا للخبراء الطبيين، وحذر الخبراء من أن هذه الأعراض الأولية قد تكون قاتلة إذا تم تجاهلها.