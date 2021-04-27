مستشار الأمن القومى العراقى يؤكد وجوب انسحاب القوات الأجنبية

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، وجوب انسحاب القوات المقاتلة ضمن التحالف الدولي من العراق وفق جدول زمنى متفق عليه.
وذكر الأعرج، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن الأخير استقبل السفير الكندي في بغداد، أولريك شانون، وأكد له وجوب انسحاب القوات المقاتلة ضمن التحالف الدولي من العراق، وفق جدول زمني متفق عليه، مبينا أن كندا عضو في التحالف الدولي وهي معنية بهذا الأمر.
وبحث الأعرجي مع السفير الكندي، آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، فضلا عن بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
وناقش الجانبان أوضاع مدينة سنجار، وأهمية أن تكون لكندا مشاركة واضحة في إعادة إعمارها، بالإضافة إلى بحث الأوضاع في مخيم الهول الحدودي مع سوريا.
مستشار الأمن القومى العراقى يؤكد وجوب انسحاب القوات الأجنبيةالثلاثاء، 27 أبريل 2021 07:00 ص
القوات العراقية - أرشيفية
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أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، وجوب انسحاب القوات المقاتلة ضمن التحالف الدولي من العراق وفق جدول زمنى متفق عليه.
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