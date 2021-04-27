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مسؤول فلسطيني: موقف إسرائيل من إجراء الانتخابات بالقدس ما زال سلبيا

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 03:25 م
مسؤول فلسطيني: موقف إسرائيل من إجراء الانتخابات بالقدس ما زال سلبيا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير حسين الشيخ
كتب أحمد جمعة

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قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية الوزير حسين الشيخ، إن الحكومة الإسرائيلية أبلغتنا رسمياً بأن الموقف الإسرائيلى من إجراء الانتخابات بمدينة القدس الشرقية ما زال سلبيًا.

 

وأضاف الشيخ فى تصريح له – نقلته وكالة وفا-  إن ما يشاع على لسان بعض الجهات، بأن الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على إجراء الانتخابات بما فيها القدس الشرقية عار عن الصحة، موضحًا أن الجهة الرسمية التى يجب أن تتسلم الجواب الرسمى الإسرائيلي هي السلطة الوطنية الفلسطينية.


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