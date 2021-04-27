مدينة إسنا: إنشاء مكتب بريد وتوسعة مدرسة الكيمان بمبادرة "حياة كريمة ".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا، اليوم، برفقة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز والامير عبد الغنى رئيس مجلس قروى الكيمان عدد من المشروعات بمجلس قروى الكيمان، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك فى إطار تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للسادة رؤساء المراكز بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها فى جميع القطاعات وتذليل أى عقبات تواجه المشاريع الخدمية والخطط التنموية بالمراكز.

وبدأت الجولة بتفقد الأعمال الجارية بتوسعة مدرسة الكيمان الابتدائية المشتركة ، وإنشاء جناح ابتدائى جديد على مساحة 210م عبارة عن خمس طوابق ليضم 12 فصل دراسى ومكاتب إدارية ، وذلك ضمن إعمال مشروعات حياة كريمة ، كما تم تفقد قطعة الأرض المقترح إقامة عليها مجمع خدمات المواطنين على مساحة 800م ليضم ( مركز تكنولوجى - ومكتب بريد - ومكتب تموين - وشهر عقارى - وسجل مدنى - ومقر للوحدة المحلية - ومقر للمجلس المحلى - وحدة تضامن اجتماعى ) وذلك ضمن مشروعات حياة كريمة، وايضا تم تفقد أعمال تطوير مكتب بريد الغريرة وجارى العمل به بعد توسعته وتزويده بعدد 7 شباك وصالة انتظار مزودة بخدمة النداء الآلى لتقديم الخدمات البريدية للمواطنين.

كما تم رئيس مركز ومدينة إسنا، تفقد أعمال إنشاء الوحدة الصحية بالغريرة والمقامة على مساحة 313م٢ بعد ان بلغت نسبة تتفيذ الاعمال 65% وذلك ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، وأكد رئيس المركز بأن مركز اسنا يشهد حراك تنموى فى كافة القطاعات الخدمية والتنموية خلال الفترة الحالية وذلك من خلال أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



إنشاءات مكتب بريد ضمن حياة كريمة باسنا



توسعة مدرسة الكيمان جنوب الاقصر



جانب من العمل فى المشروعات بقرى اسنا ضمن حياة كريمة



رئيس مدينة إسنا يتفقد توسعة مدرسة الكيمان