مدينة إسنا: إنشاء مكتب بريد وتوسعة مدرسة الكيمان بمبادرة "حياة كريمة ".. صور

تفقد إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة إسنا، اليوم، برفقة عبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز والامير عبد الغنى رئيس مجلس قروى الكيمان عدد من المشروعات بمجلس قروى الكيمان، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك فى إطار تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للسادة رؤساء المراكز بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها فى جميع القطاعات وتذليل أى عقبات تواجه المشاريع الخدمية والخطط التنموية بالمراكز.
وبدأت الجولة بتفقد الأعمال الجارية بتوسعة مدرسة الكيمان الابتدائية المشتركة ، وإنشاء جناح ابتدائى جديد على مساحة 210م عبارة عن خمس طوابق ليضم 12 فصل دراسى ومكاتب إدارية ، وذلك ضمن إعمال مشروعات حياة كريمة ، كما تم تفقد قطعة الأرض المقترح إقامة عليها مجمع خدمات المواطنين على مساحة 800م ليضم ( مركز تكنولوجى - ومكتب بريد - ومكتب تموين - وشهر عقارى - وسجل مدنى - ومقر للوحدة المحلية - ومقر للمجلس المحلى - وحدة تضامن اجتماعى ) وذلك ضمن مشروعات حياة كريمة، وايضا تم تفقد أعمال تطوير مكتب بريد الغريرة وجارى العمل به بعد توسعته وتزويده بعدد 7 شباك وصالة انتظار مزودة بخدمة النداء الآلى لتقديم الخدمات البريدية للمواطنين.
كما تم رئيس مركز ومدينة إسنا، تفقد أعمال إنشاء الوحدة الصحية بالغريرة والمقامة على مساحة 313م٢ بعد ان بلغت نسبة تتفيذ الاعمال 65% وذلك ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، وأكد رئيس المركز بأن مركز اسنا يشهد حراك تنموى فى كافة القطاعات الخدمية والتنموية خلال الفترة الحالية وذلك من خلال أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
إنشاءات مكتب بريد ضمن حياة كريمة باسنا
توسعة مدرسة الكيمان جنوب الاقصر
جانب من العمل فى المشروعات بقرى اسنا ضمن حياة كريمة
رئيس مدينة إسنا يتفقد توسعة مدرسة الكيمان
متابعة ارض مخصصة لمشروعات خدمية بقرية الكيمان باسنا
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة