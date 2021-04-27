مدير الصحة العالمية: الوضع بالهند يبعث على الأسى ونقدم إمدادات لمكافحة الوباء

كتبت أمل علام

قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبيريسوس إن الوضع فى الهند يبعث على الأسى، وإن منظمة الصحة العالمية ترسل موظفين وإمدادات إضافية للهند للمساعدة فى مكافحة وباء كورونا، حيث ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة واشنطن بوست.

وأضاف تيدروس "منظمة الصحة العالمية تفعل كل ما فى وسعها، من خلال توفير المعدات والإمدادات الحيوية، بما فى ذلك الآلاف من مكثفات الأكسجين والمستشفيات الميدانية المتنقلة الجاهزة ومستلزمات المعامل".

وقال بناء على الأرقام المقدمة فإن منظمة الصحة العالمية أعادت نشر 2600 موظف من برامج أخرى فى الهند للمساعدة فى دعم جهود مكافحة الفيروس.

وأمرت الهند قواتها المسلحة يوم الاثنين بالمساعدة فى معالجة ارتفاع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا الذى يكتسح المستشفيات، حيث تعهدت دول من بينها بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة بإرسال مساعدات طبية عاجلة.

وقالت ماريا فان كيركوف، الرئيسة الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن كورونا، فى المؤتمر الصحفى: "النمو الهائل الذى شهدناه فى أرقام الحالات مذهل حقًا، مضيفة "لقد رأينا مسارات مماثلة من الزيادات فى انتقال العدوى فى عدد من البلدان، ولم تكن على نفس النطاق ولم يكن لها نفس المستوى من تأثير العبء على نظام الرعاية الصحية الذى رأيناه فى الهند.

وقدم مرفق كوفاكس COVAX، الذى يديره تحالف اللقاحات جافى GAVI ومنظمة الصحة العالمية، أكثر من 45 مليون جرعة من لقاح كورونا الغالبية حتى الآن هى للقاح أسترازينيكا AstraZeneca التي صنعها معهد سيروم Serum في الهند.