اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 أبريل 2021 10:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

محمد بن سلمان: نقترب من تحقيق أهداف برامج "رؤية المملكة" قبل 2030

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 10:27 م
محمد بن سلمان: نقترب من تحقيق أهداف برامج "رؤية المملكة" قبل 2030 محمد بن سلمان
كتب رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، في مقابلة بثتها قناة العربية في الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية 2030: نريد تحقيق الفرص في أسرع وقت ممكن أعتقد أننا سنكسر أرقام الرؤية قبل انتهائها بفترة كبيرة.

وأضاف بن سلمان: "نقترب من تحقيق عدد من أهداف الرؤية قبل 2030، ونحتاج إلى نظام مركزى يضع سياسات ويضع استراتيجيات يوائمها بين الجهات، عام 2015 كان عاما صعبا للغاية، وكان لابد من بناء فريق وإعادة هيكلة الحكومة وبعض القطاعات والوزارات وتعيين وزراء جدد ووكلاء.

كان قد أكد ولي العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، فى وقت سابق أن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 استطاعت تحقيق إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية خلال خمسة أعوام فقط. وفق صحيفة "عكاظ" .

 

محمد بن سلمان

رؤية 2030

السعودية

المملكة العربية السعودية

ولي العهد السعودي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة