محمد بن سلمان: نقترب من تحقيق أهداف برامج "رؤية المملكة" قبل 2030

كتب رامى محيى الدين

قال الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، في مقابلة بثتها قناة العربية في الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية 2030: نريد تحقيق الفرص في أسرع وقت ممكن أعتقد أننا سنكسر أرقام الرؤية قبل انتهائها بفترة كبيرة.

وأضاف بن سلمان: "نقترب من تحقيق عدد من أهداف الرؤية قبل 2030، ونحتاج إلى نظام مركزى يضع سياسات ويضع استراتيجيات يوائمها بين الجهات، عام 2015 كان عاما صعبا للغاية، وكان لابد من بناء فريق وإعادة هيكلة الحكومة وبعض القطاعات والوزارات وتعيين وزراء جدد ووكلاء.

كان قد أكد ولي العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، فى وقت سابق أن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 استطاعت تحقيق إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية خلال خمسة أعوام فقط. وفق صحيفة "عكاظ" .