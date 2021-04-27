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محمد بن سلمان: نستهدف زيادة أصول صندوق الاستثمار لـ10 تريليون ريال 2030

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 10:36 م
محمد بن سلمان: نستهدف زيادة أصول صندوق الاستثمار لـ10 تريليون ريال 2030 محمد بن سلمان ولى العهد السعودي
كتب رامى محيى الدين

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قال الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، في مقابلة بثتها قناة العربية في الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية 2030: نحن على وشك الانتهاء من تأسيس مكتب السياسات في المملكة، وعام 2019 حققت فيه أغلب الإنجازات الاقتصادية.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان: سترى ارتدادا قويا في الأداء الاقتصادى هذا العام، الهدف خلق صندوق ضخم جدا ليكون رافدا لاقتصاد الدولة والهدف من صندوق الاستثمارات العامة الآن هو تحقيق النمو .

وتابع: نستهدف زيادة أصول الصندوق إلى 10 تريليونات ريال فى 2030، ولا نستهدف من الصندوق رفد إيرادات الدولة حاليا.

فى وقت سابق، أكد ولي العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، أن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 استطاعت تحقيق إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية خلال خمسة أعوام فقط. وفق صحيفة "عكاظ" .

 

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أخبار السعودية

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