محمد بن سلمان: لا يوجد أى مشروع لفرض ضريبة على الدخل فى السعودية

كتب رامى محيى الدين

قال الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، فى مقابلة بثتها قناة العربية، فى الذكرى الخامسة لإطلاق مبادرة "رؤية 2030": ضريبة القيمة المضافة كان إجراء مؤلما للغاية بالنسبة لى، ولكن دورى أن أؤمن مستقبل المواطنين، مصلحتى أن ينمو الوطن السعودى، ويكون المواطن راضٍ.

وأضاف: ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% هو قرار مؤقت قد يستمر لعام أو 5 سنوات، ونضطر لاتخاذ إجراءات قاسية لتحقيق مسستقبل مستدام، ولا يوجد أى مشروع لفرض ضريبة على الدخل فى السعودية.

وتابع ولى العهد السعوى: ربحيية صندوق الاستثمارات العامة حاليا بين 6% و7%، أى شركة رابحة لدى صندوق الاستثمارات مصيرها سيكون إلى سوق الأسهم، ونريد الاستفادة من كل شيء بالمملكة بما في ذلك النفط

وأضاف الأمير محمد بن سلمان: صندوق الاستثمارت العامة سيكون قائد الاقتصاد السعودى في الفترات القادمة، وهناك دول لن تكون منتجة للنفط وبعد 5 سنوات ستزيد المملكة من إنتاجها لتغطية الطلب العالمى، والمملكة تنتج مواد نفطية حوالى 800 ألف برميل سنويا، ونطمح مع أرامكو إلى تحويل 3 ملايين برميل لصناعات تحويلي في 2030، لافتا إلى الصندوق يعزز فرص القطاع الخاص وليس منافسا له والقطاع الخاص يستفيد ويكون سعيدا من انفاق الصندوق، ومشاريع الصندوق ممكن أساسى للقطاع الخاص.

وأكمل: النقاش حاليا لبيع 1% من أرامكو لأحد المستثمرين الأجانب، ونتفاوض مع 30 شركة سعودية ضمن برنامج شريك، واتفاق مجلس التعاون الخليجى في أن يكون لدينا ضريبة مع النمو الاقتصادى الضخم، إذا ما وضعنا الضريبة سيكون هناك تسريبا كبيرا للدعم للمقيمين الأجانب وخصوصا أننا فتحنا السياحة.