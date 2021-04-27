محافظ كفر الشيخ يسلم 9 عقود تقنين أراضى أملاك الدولة للمستفيدين

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ،. تسليم 9 عقود تقنين أراضى أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعى اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنيين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور رؤساء مراكز ومدن المحافظة.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم تسليم 9 عقود تقنين أراضى أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، ومن بينهم " 3 عقود بمركز ومدينة بيلا، و6 عقود بمراكز "مطوبس، الحامول، بلطيم، دسوق، سيدى سالم "، مؤكداً على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين واضعى اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى هذا الشأن.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، إن اجمالى عقود التقنين التى تم تسليمها للمواطنين من واضعى اليد حتى الآن بلغ 680 عقداً، وأن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية فى إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، بأننا نعالج تراكمات سنوات ماضية،و يتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام لأننا فى صف المواطن قبل كل شيء، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين فى موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التى تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.