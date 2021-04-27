محافظ بنى سويف ومدير إدارة قنا التعليمية يتابعان الامتحان وتعقيم اللجان

بنى سويف – هانى فتحى - قنا صابر سعيد

اطمأن الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، على سير أعمال الامتحان الورقى المجمع لشهر أبريل 2021، والذى انطلق أمس بامتحانات الصفين الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى، والأول الثانوى والثانى الثانوى وعددهم 15792، وامتحان النقل للفنى والتى تعقد ورقيا، فيما تستكمل اليوم، الثلاثاء، بامتحان مجمع لطلاب السادس الابتدائى وعددهم 67489 وأولى وثانية ثانوى والنقل للفني، وتختتم غدا، الأربعاء، بامتحان الصفوف الرابع الابتدائى والأول الإعدادى وأولى وثانية ثانوي.

جاء ذلك خلال تواصل سهام يوسف وكيلة الوزارة مع المحافظ، والتى أشارت إلى تفقدها صباح اليوم لجان الامتحانات ببعض المدارس،لمتابعة تنفيذ توجيهات المحافظ وتعليمات وقرارات وزارة التربية والتعليم بضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء عقد امتحانات صفوف النقل والتى تعقد بنظام الامتحان الورقى المجمع متعدد التخصصات فى يوم واحد لكل صف، منوهة عن قرار الوزارة بأن امتحان شهر أبريل هو أخر امتحانات الفصل الدراسى الثانى لسنوات النقل من الرابع الابتدائى حتى الثانى الثانوى إيذاناً بانتهاء العام الدراسى 2020/2021 لتبدأ بعدها الإجازة الصيفية، وذلك باستثناء طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة.

وجدد المحافظ تأكيداته باستمرار توفير كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب،حرصا على صحتهم وسلامتهم أثناء أداء الامتحان الذى يجرى فى ظروف استثنائية بسبب كورونا،لافتا إلى أهمية تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال يوم الامتحان، مشددا على استمرار التنسيق بين رؤساء المدن ومديرى الإدارات التعليمية لتوفير ‏سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان فى هدوء، دون حدوث أى ‏معوقات مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أى ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحان.

فيما أضافت وكيلة الوزارة أن المديرية قد أتمت استعداداتها لعقد الامتحان المجمع،مشيرة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية بجانب عرف العمليات الفرعية بالإدارات لمتابعة أعمال الامتحانات وحل المشكلات حال حدوثها وتكليف مديرى ووكلاء الإدارات بالمتابعة المستمرة للمدارس وتكثيف المتابعة من قبل المديرية من خلال الأتوبيس الطائر لإدارة المتابعة، لافتة إلى أنه وطبقا للتوجيهات الوزارية يتم السماح لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى اصطحاب"ورقة المفاهيم" لمساعدتهم فى حل اسئلة الامتحان الذى يعقد بنظان الأوبن بوك.

كما تفقد الدكتور سيد عباس، مدير إدارة قنا التعليمية، عدد من مدارس الإدارة لمتابعة سير الامتحانات، بناء على توجيهات الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وتفقد الدكتور سيد عباس، مدرسة المحروسة الابتدائية المشتركة، مدرسة الوحدة المجمعة بالمحروسة، ومدرسة المحروسة الإبتدائية الجديدة، ومدرسة جاسم خالد المرزوق الثانوية.

وتأكد مدير الإدارة، من تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، مشددًا بضرورة تواجد الموجهين أثناء فتح مظاريف الأسئلة ومتابعة الامتحانات حسب التعليمات وإبلاغ الإدارة بأى مشكلات تواجههم.

وأوصى مدير عام الإدارة، بضرورة التعقيم والتطهير الدائم لكافة اللجان والمقرات قبل وبعد الامتحان، وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين واتخاذ كافة التدابير، مشيرًا إلى أن الإدارة قامت بإجراءات احترازية ووقائية مشددة لتوفير أقصى درجات الأمان والسلامة للطلاب خلال أداء الامتحانات.