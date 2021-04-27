محافظ المنيا يسحب تراخيص السيارات المخالفة للإجراءات الاحترازية.. صور

المنيا -حسن عبد الغفار

أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم جولة تفقدية بعدد من مواقف السيارات، بمدينة المنيا، وذلك لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتكليفات وزير التنمية المحلية، بضرورة التشديد فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بكافة قطاعات الدولة ومؤسساتها الخدمية، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم.

شملت جولة المحافظ، عدداً من مواقف قرى تلة وصفط الخمار بغرب مدينة المنيا، وموقف مراكز جنوب وموقف المحافظات بحى غرب ، وموقف مراكز شمال بالإخصاص، حيث تفقد المحافظ عددا من وسائل النقل العام، ووجه بعدم السماح بتحرك أى وسيلة من وسائل المواصلات الا بعد التأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات، مع استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب للكمامات الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة الى التأكد من إجراءات نظافة وتطهير السيارات، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور.

والتقى المحافظ خلال جولته بالمواقف بعدد من المواطنين ، حيث ناشدهم بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها لمجابهة فيروس "كورونا، مشيراً الى أنه تم تخصيص 20 مستشفى داخل المحافظة، لاستقبال حالات كورونا، حيث تعمل بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة.

وأكد "القاضي" على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة فى حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات، أو فى حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها مع تطبيق الغرامة المقررة لعدم ارتداء الكمامة.

وخلال جولته بعدد من المواقف، كلف المحافظ الوحدة المحلية بالمنيا، بالإزالة الفورية للإشغالات، بشارع سكة تلة، حفاظاً على حرم الطريق العام، وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات، بالتنسيق مع المرافق والمرور ، كما شدد المحافظ على حسن التعامل مع الباعة الجائلين وإيجاد بدائل مناسبة لهم .



محافظ المنيا يتابع التزام المواطنين بارتداء الكمامة



محافظ المنيا يتحدث مع المواطنين