محافظ المنيا: تشكيل لجنة مع الشركة المصرية للاتصالات لفض التشابكات بين الجهات الحكومية

المنيا - حسن عبد الغفار

قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تشكيل لجنة مشتركة من المحافظة والشركة المصرية للاتصالات، لوضع آلية للتوافق بين الطرفين فى عدد من المواضيع والملفات المشتركة، مع وضع مقترحات للشكل التعاقدى الزمنى والمالى والقانونى لعدد من المقرات التابعة للمحافظة، بما يحقق الصالح العام للجميع.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع وفد الشركة المصرية للاتصالات، بحضور المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد حلمى رئيس مدينة أبوقرقاص، وأمير زيدان، مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، وعاطف طه، مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة.



وضم وفد الشركة المصرية للإتصالات عراقى محمد، رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة، والمهندس أحمد عباس، رئيس قطاع شمال الصعيد، والمهندس حسن عزت، مدير عام منطقة إتصالات المنيا، والمهندس أحمد عامر، مدير إدارة سنترال المنيا، ومديرى الشئون القانونية، والعلاقات الحكومية بالشركة، وممثلى المبيعات والتنسيق والمتابعة بالشركة.





أكد محافظ المنيا على حل كافة الموضوعات العالقة بين المحافظة والشركة المصرية للإتصالات والتوافق بشأنها فى إطار الصالح العام ، ووفقاً لتوجيهات القيادة السياسية ، وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بشأن فض التشابكات بين الجهات الحكومية المتعلقة بالأصول المؤجرة، والعمل على حل وإنهاء أى نزاع قائم بينها .





وشدد المحافظ على الإلتزام بتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات وزارة التنمية المحلية بشأن تعظيم الاستفادة من موارد الدولة ، ورفع كفاءة الإنفاق العام ، من خلال إدارة أصول المحافظة، حيث ستضم اللجنة ممثلين عن الشئون القانونية والأملاك والمالية بين الطرفين، وسيتم البدء بفحص الملف الخاص بسنترال أبوقرقاص ، للوصول لصيغة تعاقدية جديدة عقب إنتهاء العقد الخاص به، وكذلك عدد من المقرات والوحدات الإدارية بمراكز مطاى وسمالوط وملوى.



وأوضح المحافظ أنه سيتم التوصل لحلول توافقية أيضا فى جميع الموضوعات، حيث تعد الخدمات التى تقدمها الشركة هامة وملحة لجميع المواطنين ، كما يحظى قطاع الإتصالات فى الآونة الأخيرة باهتمام كبير ، وخاصة فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد والاعتماد بشكل رئيسى على نظام التعلم الإلكترونى.