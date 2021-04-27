محافظ القليوبية: ضبط 888 شيشة وتحرير 720 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة وغلق 51 مقهى

القليوبية إبراهيم سالم

تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الحملات المكبرة اليومية التى يقوم بها رؤساء المراكز والأحياء لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية خاصة في المقاهي ووسائل المواصلات، والتأكد من إلتزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية ومتابعة المطاعم والأسواق للتأكد من إلتزامها بالقرارات الصادرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وشدد المحافظ، فى بيان له، على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات من أجل الحد من الإزدحام والتكدس، مؤكدا على ضرورة البعد عن التجمعات ومنع الإختلاط والحرص على ترك مسافة بين المواطنين للحد من انتشار الفيروس المستجد.

وفي هذا الإطار قام رؤساء مجالس المدن والاحياء ونوابهم بحملات مكبرة مساء أمس الإثنين، لمتابعة الإجراءات الإحترازية، وقد أسفرت الحملات عن تحرير 185 محضر مخالفة لعدم ارتداء الكمامة، كما تم المرور علي المطاعم والكافيهات والصيدليات والمحلات التجارية والتنبيه علي المواطنين وأصحاب المحلات بضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، واستخدام الكمامات والكحول والتباعد الاجتماعي، كما تم شن حملات تفتيشية مفاجئة على بعض المقاهى والكافتيريات للتأكد من الإلتزام بالقرارات الصادرة.

كما تم ضبط 95 شيشة وتم مصادرتها، وغلق 15 مقهى مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وبذلك يصبح إجمالى المخالفات اعتبارا من الخميس الماضى وحتى أمس الإثنين، ضبط 888 شيشة وتحرير 720 محضر مخالفة عدم إرتداء كمامة وغلق 51 مقهى.

وأشار المحافظ، إلى أن الأجهزة التنفيذية كثفت حملاتها للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية واتباع كافة القواعد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين طبقًا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الإحترازية للوقاية وحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

يذكر أن "الهجان"، ناشد المواطنين بالابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة حفاظًا على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم ( 01220055008)-ص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (114) أو رسائل الواتس آب ((01119992624- -01555573040) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة او من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".