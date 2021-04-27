اليوم السابع
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محافظ القاهرة يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 11:55 ص
محافظ القاهرة يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا محافظ القاهرة يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا
كتب سيد الخلفاوى

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تلقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم اللقاح المضاد لفيروس كورونا في إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين. 
 
وحث محافظ القاهرة المواطنين على الإسراع بالتسجيل لتلقى اللقاح حرصا على صحتهم فى ظل ظهور موجات جديدة من فيروس كورونا. 
 
وأشاد محافظ القاهرة بدور الأطقم الطبية فى تقديم الرعاية الطبية للحالات المصابة بفيروس كورونا وتقديم اللقاحات من خلال المراكز المتخصصة لاستقبال للمواطنين على مستوى القاهرة.
 
 
كانت هيئة الدواء المصرية أعلنت عن منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح كورونا فاك (Corona-Vac) إنتاج شركة سينوفاك الصينية، وقال الدكتور محمود يس، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة بهيئة الدواء المصرية، إن الهيئة رخصت أمس الاستخدام الطارئ للقاح كورونا فاك (Corona-Vac) إنتاج شركة سينوفاك الصينية، وذلك بعد مروره بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح.
 
 
وأضاف، أنه بعد ترخيص هذا اللقاح فقد بلغ عدد اللقاحات الحاصلة على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء المصرية خمسة لقاحات، وذلك بعد أن تم منح الترخيص الطارئ سابقا للقاحات "سينوفارم" و"كوفيشيلد/استرازينيكا"، ولقاح سبوتنيك v ولقاح استرازنيكا AZD 1222.
 
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القاهرة

لقاح كورونا

فيروس كورونا

محافظ القاهرة

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