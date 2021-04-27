محافظ الغربية يتابع سير امتحانات نهاية العام الدراسى بالمحلة

الغربية محمد طارق

تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، صباح اليوم، سير امتحانات نهاية العام بمدارس المحلة الكبرى فى جولة صباحية شملت عدداً من المدارس، وذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، حمدى صديق رئيس مركز ومدينة المحلة، ممدوح النجار رئيس حى أول المحلة أحمد المغاورى رئيس حى ثان المحلة.

بدأت الجولة بتفقد مدرسة الشهيد هشام مصطفى البزاوى للتعليم الأساسى ،حيث تابع المحافظ سير امتحانات الصف السادس الابتدائى والتى يؤدى فيها الطلاب امتحان مجمع يشمل جميع المواد، كما تفقد محافظ الغربية سير الامتحانات بمدرسة المحلة الثانوية بنات ،حيث تؤدى الطالبات امتحان لثلاث مواد (اللغة الإنجليزية، الرياضيات والفلسفة) ، واخْتُتِمَت الزيارة بتفقد الامتحانات بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع.

وأشاد المحافظ بالتزام المدارس بتطبيق بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من التباعد وارتداء الكمامات وذلك حرصاً على سلامة الطلاب والمعلمين.

وقد صرَّح وكيل الوزارة، أنه نحو 16279 طالب وطالبة من الصف السادس الابتدائى والفصل والواحد يؤدون امتحان نهاية الفصل الدراسى الثانى فى جميع المواد، 37434 طالب وطالبة من الصف الأول الثانوى فيؤدون امتحانات فى مواد (اللغة الأجنبية الأولى، الفلسفة والمنطق، والرياضيات)، 31629 طالب وطالبة من الصف الثانى الثانوى يؤدون اليوم الامتحانات فى المواد المتعددة، حيث يؤدى طلاب الشعبة العلمية الامتحانات فى مواد (اللغة الأجنبية الأولى، الكيمياء والأحياء) ، فى حين يؤدى طلاب الشعبة الأدبية امتحاناتهم فى مواد (اللغة الأجنبية الأولى، الفلسفة وعلم النفس) .

يُذْكَر أن وزارة التربية والتعليم أعلنت أن امتحانات شهر أبريل الجارى ستكون بمثابة امتحانات نهاية العام الدراسى الحالى لسنوات النقل من رياض الأطفال وحتى الصف الثانى الثانوى باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية، على أن تبدأ الأجازة الصيفية من الخميس 29 من شهر أبريل الجاري.