محافظ الشرقية: تطبيق الإجراءات الاحترازية وتذليل العقبات لإنجاز المشروعات

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع مديرية أمن الشرقية ، والعمل بقوة والمتابعة المستمرة للكافيهات والمقاهى والمطاعم والمحال التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة ، والالتزام بنسبة الاشغال المقررة قانوناً وعدم السماح بتزاحم المواطنين بها ، مؤكدا أنه فى حالة عدم الالتزام سيتم الغلق الكامل لتلك المنشآت وذلك فى ضوء الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار الفيروس.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذى بحضور الدكتور أحمد عبد المعطى والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبى المحافظ، وسعد الفرماوى السكرتير العام والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية واللواء رضا فوزى مدير الإدارة العامة للمرور، ورؤساء الهيئات والشركات ومديرى المديريات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديرى الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان التفتيش وفرض الغرامات على غير الملتزمين من المواطنين بارتداء الكمامة ، خاصه فى وسائل المواصلات والأسواق والمناطق التجارية والمطاعم والكافيات لمواجهة فيروس كورونا، مطالباً جميع الجهات المعنية بالتعاون للحد من ظاهرة انتشار الفيروس ، وذلك بعد أن تلاحظ تزايد حالات الإصابة به خلال الأيام الماضية.

كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية الأوقاف وإداراتها المختلفة والمرور الدائم على المساجد للتأكد من غلق دورات المياه والإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازيه وإستخدام كل مواطن سجاده صلاه شخصية وإرتدائه الكمامة أثناء الصلاة ، فضلا عن الإلتزام بالأعداد المسموح لها بأداء الصلاة بنسبه لا تتعدى 25 ٪من الطاقة الإستيعابية للمسجد .

كما كلفهم المحافظ بحصر عدد ساحات الصلاة بكل مركز ومدينه والتى من المقرر إقامة شعائر صلاه عيد الفطر بها ومدى صلاحيتها حسب اشتراطات السلامة ، للحماية من الإصابه بفيروس كورونا المستجد فى موجته الثالثة .

كما أكد غراب ، على ضرورة التنسيق والتكامل بين جهات العمل المختلفة والعمل على تذليل كافة العقبات التى تحول دون تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارية بمختلف المراكز والمدن والأحياء لتحسين مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين.

أشاد محافظ الشرقية بمدى التعاون والتنسيق بين الإدارة المركزية للموارد المائية والرى والجهات المعنية والذى ظهرت ثماره فى حجم الانجاز الملموس فى تنفيذ المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع ورفع المخلفات منها , مطالبا كافة الجهات ببذل المزيد من العمل لتحسين مستوى الأداء وإنجاز كافة المشروعات فى التوقيتات الزمنية المحددة لها ليشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات.

وقال المحافظ أنه فى حالة وجود أى مشكلات أو عقبات بين الجهات المنفذة للمشروعات الخدمية والتنموية يتم العرض عليه فوراً لإيجاد حلول سريعة ومرضية فى إطار القانون وللصالح العام .

كما أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع هيئة السكك الحديدية لمراجعة أعمال الصيانة لأعمدة الانارة وكابلات الكهرباء المنتشرة بمسار خطوط قطارات السكة الحديد داخل المراكز والمدن وإصلاح التالف منها لتأمين حركة القطارات وحفاظا على سلامة المواطنين .

وأمر المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإزالة الحواجز الحديدية المقامة بالمخالفة أمام المبانى السكنية والمحال التجارية وتحرير محاضر للمخالفين ، وذلك لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين ، مشدداً على ضرورة الإستمرار فى تنفيذ حملات رفع الإشغالات واللافتات غير المرخصة من الشوارع والميادين العامة وتطبيق القانون على الجميع ولإعادة الوجه الجمالى والحضارى لمدن المحافظة .

وخلال الاجتماع شدد محافظ الشرقية على عدم تنفيذ أيه أعمال إصلاح بمشروعات ( مياه الشرب – الصرف الصحى – الكهرباء – غاز ) إلا بعد الرجوع والتنسيق مع مجلس المدينة ومديرية الطرق للحفاظ على أعمال الرصف والمال العام ، لافتا أنه جارى تنفيذ عدد 45 مشروع بقطاع الطرق والكبارى بنطاق المحافظة بإجمالى أطوال 174.6 كم وبتكلفة مليار و712 مليون جنية للوصول الى بنية تحتية سليمة ورفع كفاءة الطرق بهدف تقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

وقال المحافظ إن حجم المشروعات المنفذه فى قطاع الطرق على مستوى المحافظة غير مسبوق ولا يوجد أى مبرر كى تصبح الطرق معيبة عقب إصلاحها وتطويرها.