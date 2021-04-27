محافظ البحيرة: توريد 21 ألف طن قمح للصوامع والشون حتى الآن

البحيرة - فريق المحافظات

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون المحافظة، حيث بلغ إجمالى كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2021 حتى صباح اليوم 21665.381 طن قمح محلى، مشيراً إلى أن المساحة التى تم حصادها بمدن ومراكز المحافظة 102 ألف فدان من إجمالى المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة، والتى تقدر بـ 637 ألف فدان، لافتاً أن إجمالى عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح هذا العام هي 37 صومعة وشونة متمثلة فى 31 شونة و6 صوامع مطورة.

وأكد محافظ البحيرة، على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا لأعمال الفرز والاستلام وتحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء والبنك الزراعى المصرى، وشركات المطاحن والصوامع وممثلين عن الشركات المسوقة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وشدد محافظ البحيرة على متابعة أعمال التوريد، وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، طبقاً لأسعار التوريد وفقاً لدرجة النظافة المحددة، حيث تم تحديد سعر القمح درجة نظافة 22.5 بــ 705 جنيهات، ودرجة 23 بمبلغ 715 جنيها، ودرجة 23.5 بقيمة 725 جنيها، لجميع الأصناف المنتجة محلياً على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد .

ووجه محافظ البحيرة بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والإلتزام بصرف كافة مستحقاتهم وتوفير مناخ تنافسى لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام ، كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.