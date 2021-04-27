محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء كوبرى الهويس تمهيدا لافتتاحه بتكلفة 16 مليون جنيه

اسيوط - فريق المحافظات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الأعمال النهائية والتشطيبات الأخيرة لمشروع كوبرى علوى للسيارات أعلى الترعة السوهاجية، بحمولة 70 طنا، مرورًا بنفق منطقة الهويس كوبرى 149 على ترعة نجع حمادى الغربية، بتكلفة 16 مليون جنيه، تهميدًا لافتتاحه خلال الأيام المقبلة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتنفيذًا لخطة الدولة للنهوض بالمرافق والخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، وفقًا لخطة التنمية المستدامة وبرامج تنمية الصعيد.

رافقه خلال الجولة التفقدية المهندس محمد عمر مدير الإدارة العامة للتوسع الأفقى والرى والمهندس سيد جابر مدير عام أعمال التأهيل بالإدارة العامة للتوسع الأفقى ، ويسرى كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج ومسئولى الشركة المنفذة.

حيث تفقد المحافظ الأعمال النهائية لإنشاء الكوبرى الذى ينقسم إلى 3 أجزاء الجزء الأول وهو كوبرى يقع عند الكيلو 149 على ترعة نجع حمادى الغربية بعرض 8 متر ورصيفين بعرض 1 متر من كل جانب ، والجزء الثانى هو بلاطات خرسانية أسفل نفق السكة الحديد ، والجزء الثالث هو طريق اسفلتى بعرض 8 أمتار وبطول 380 مترا.

واستمع إلى شرح من المهندس محمد عمر مدير الإدارة العامة للتوسع الأفقى والرى عن أهمية الكوبرى الذى يربط قرى مركز أبوتيج بالمدينة مرورًا بشريط السكة الحديد وترعة نجع حمادى ، ويساهم فى تخفيف الضغط المرورى على مزلقانات السكة الحديد بمركز أبوتيج وربط الطريق الزراعى أسيوط/سوهاج بالطريق الزراعى الفرعى غرب السكة الحديد ، مما يسهل الحركة المرورية بين غرب وشرق السكة الحديد وخدمة قرى البلايزة ودوينه والأقادمة وبنى سميع والزرابى.

كما تفقد أعمال التأهيل والتبطين التى تمت لترعة بنى سميع واستمع إلى شرح من المهندس سيد جابر مدير عام أعمال التأهيل بالإدارة العامة للتوسع الأفقى عن الأعمال التى تتم بالمحافظة حيث يجرى العمل على تبطين ترع (العصايب ، العاجل ، السعودى ، المالحة ، العلما ، المنصورى ، الملاح ، بنى فيز) التابعة لمركز صدفا فضلاً عن ترع (المعصرة ، القوطة ، عمر ، القصر ، بنى مر ، سراج ، الوسطى ، الغواويش ، الحمسية) التابعة لمركزى ساحل سليم والفتح بالاضافة إلى ترع (المطيعة ، موشا ، الهراس ، نزلة باقور ، الخطيب ، العمدة) وذلك تحت إشراف المهندس عبدالقادر الشناوى رئيس الادارة المركزية لتوسع شمال الوادى ، والمهندس محمد عمر ادريس مدير عام الإدارة العامة لتوسع أسيوط بالاضافة الى أعمال التبطين بعدد من القرى والتى تقوم وزارة الرى بتنفيذها.



جولة محافظ أسيوط لمتابعة التشطيبات النهائية لكوبري الهويس



محافظ أسيوط يتفقد التشطيبات النهائية لكوبري الهويس



التشطيبات النهائية لكوبري الهويس الكيلو 149 بأبوتيج

محافظ اسيوط ومشروعات مبادرة حياة كريمة