محافظ أسوان يتفقد المطار الدولى استعداداً لاستقبال السياحة الروسية.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

اطمأن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، خلال جولة تفقدية، مساء الاثنين، على الإجراءات التأمينية، وأيضاً الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد داخل مطار أسوان الدولى، وذلك استعدادا لاستقبال الأفواج السياحية المتوقع توافدها على مطارى أسوان و أبوسمبل السياحية بعد قرار عودة السياحة الروسية وأستئناف حركة الطيران بين المطارات الروسية والمصرية.



جانب من الاطمئنان على الإجراءات

رافق المحافظ، فى جولته اللواء طيار حسين شبل نائب رئيس الإدارة المركزية للمطار، والذى تابع فيها أشرف عطية سير العمل وآلية حركة دخول وخروج الركاب والأمتعة فى صالات السفر والوصول.



جانب من الجولة التفقدية

كما أطمئن محافظ أسوان، على الإجراءات الصحية والوقائية التى تتبع داخل المطار ضمن الخطة التى وضعتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد مع الوافدين أو المسافرين.



محافظ أسوان يتفقد المطار الدولى