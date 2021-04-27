اليوم السابع
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مجلس جامعة سوهاج يكرم الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لعام 2020م

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 08:00 م
مجلس جامعة سوهاج يكرم الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لعام 2020م رئيس جامعة سوهاج يكرم فائز بجائزة الدولة التشجيعية
سوهاج محمود مقبول

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كرم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اليوم الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لعام 2020م، والتي أعلنت نتائجها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. 

ضم التكريم الدكتور محمود عبد العاطي الأستاذ بكلية العلوم، ومدير مركز العلاقات الدولية، والحاصل على جائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة، والدكتور محمود عبد العليم الأستاذ المساعد بكلية العلوم والحاصل على جائزة الدولة التشجيعية في مجال الكيمياء، والدكتور أحمد محمد سيد الأستاذ المساعد بكلية التكنولوجيا والتعليم لحصوله علي جائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الهندسية. 

وهنأ الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة خلال التكريم أبناء الجامعة الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية، باعتبارهم صورة مشرفة لأعضاء هيئة التدريس لتميزهم العلمي وتفوقهم في مجالتهم البحثية، لافتاً ان هذه الجوائز تعد تتويج للتقدم والطفرة التي تشهدها الجامعة في مجال البحث العلمي، وربط العلم بالصناعة والذي يأتي تماشياً مع خطة الدولة للتنمية المستدامة. 

وأكد عزيز أن جوائز الدولة تعد وساماً وتقديراََ لكل الباحثين والعلماء لما قدموه من أبحاث تخدم المنظومة البحثية في مصر، موجهاً دعوته بضرورة اﻻستمرار فى بذل المزيد من الجهد لإثراء البحث العلمى، متمنياً لهم مزيد من النجاح والتفوق في حياتهم العلمية والبحثية. 

احد المكرمين من رئيس الجامعة
احد المكرمين من رئيس الجامعة

 

رئيس جامعة سوهاج يكرم فائز بجائزة الدولة التشجيعية
رئيس جامعة سوهاج يكرم فائز بجائزة الدولة التشجيعية

 


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