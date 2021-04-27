مجلس جامعة سوهاج يكرم الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لعام 2020م

سوهاج محمود مقبول

كرم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اليوم الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لعام 2020م، والتي أعلنت نتائجها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

ضم التكريم الدكتور محمود عبد العاطي الأستاذ بكلية العلوم، ومدير مركز العلاقات الدولية، والحاصل على جائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة، والدكتور محمود عبد العليم الأستاذ المساعد بكلية العلوم والحاصل على جائزة الدولة التشجيعية في مجال الكيمياء، والدكتور أحمد محمد سيد الأستاذ المساعد بكلية التكنولوجيا والتعليم لحصوله علي جائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الهندسية.

وهنأ الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة خلال التكريم أبناء الجامعة الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية، باعتبارهم صورة مشرفة لأعضاء هيئة التدريس لتميزهم العلمي وتفوقهم في مجالتهم البحثية، لافتاً ان هذه الجوائز تعد تتويج للتقدم والطفرة التي تشهدها الجامعة في مجال البحث العلمي، وربط العلم بالصناعة والذي يأتي تماشياً مع خطة الدولة للتنمية المستدامة.