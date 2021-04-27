مجلس الصناعات الكيماوية يستهدف 9 دول أفريقية لزيادة الصادرات

كتب إسلام سعيد

أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، تنظيم عدة أسابيع وبعثات تجارية في 9 دول، منها: "كينيا وتنزانيا وأوغندا والسودان ورواندا وغانا والمغرب وتونس وموت ديفوار".

وقال رئيس المجلس خالد أبو المكارم ، إن المجلس يعمل على ملف إنشاء مقر معارض دائم مقسم لوحدات إدارية لعرض المنتجات وأماكن للتخزين".

وبشأن توقعات ومستقبل حركة صادرات الصناعات الكيماوية، أوضح إن مستقبل التصدير يرتبط بشكل مباشر بتراجع التأثرات السلبية لأزمة فيروس كورونا، وقتها يمكن الحكم على مستقبل التصدير، لكن مع استمرار الدولة في برامج الدعم والمساندة والتعامل مع تداعيات الفيروس على القطاع الصناعي والتصديري يمكن أن نتوقع نمو بنسبة 15 إلى 17% بالفترة المقبلة.