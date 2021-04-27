اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 أبريل 2021 03:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مجلس الصناعات الكيماوية يستهدف 9 دول أفريقية لزيادة الصادرات

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 03:00 ص
مجلس الصناعات الكيماوية يستهدف 9 دول أفريقية لزيادة الصادرات خالد أبو المكارم رئيس المجلس
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، تنظيم عدة أسابيع وبعثات تجارية في 9 دول، منها: "كينيا وتنزانيا وأوغندا والسودان ورواندا وغانا والمغرب وتونس وموت ديفوار".
 
 
وقال رئيس المجلس خالد أبو المكارم، إن المجلس يعمل على ملف إنشاء مقر معارض دائم مقسم لوحدات إدارية لعرض المنتجات وأماكن للتخزين".
 
وبشأن توقعات ومستقبل حركة صادرات الصناعات الكيماوية، أوضح إن مستقبل التصدير يرتبط بشكل مباشر بتراجع التأثرات السلبية لأزمة فيروس كورونا، وقتها يمكن الحكم على مستقبل التصدير، لكن مع استمرار الدولة في برامج الدعم والمساندة والتعامل مع تداعيات الفيروس على القطاع الصناعي والتصديري يمكن أن نتوقع نمو بنسبة 15 إلى 17% بالفترة المقبلة.
 
وقال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن صادرات القطاع ارتفعت بالربع الأول من 2021، بنسبة 22%، لستسجل 1.53 مليار دولار، مقابل 1.19 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الماضى، رغم تداعيات فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الكيماويات العضوية قادت مؤشرات النمو في الصادرات بنسبة ارتفاع 51 %، ومنتجات اللدائن والبلاستيك حققت نمو 50 %، وكذلك المواد اللاصقة شهدت نمو 32%، والدهانات والأحبار نمت صادراتها 21%.

 


صادرات مصر

الصناعات الكيماوية

الصادرات المصرية

الصناعة الوطنية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

خالد أبو المكارم: المصانع وحدة إنتاجية ودراسة إلغاء الضريبة العقارية قرار سليم

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 05:00 ص

بدء العد التنازلى لترقب إعلان الحكومة تخفيض سعر الغاز على المنشآت الصناعية.. خالد أبو المكارم: 3 دولارات سعر مناسب.. وشعبة مواد البناء: لابد من تخفيض الغاز لزيادة الصادرات إلى الدول التى تحتاج إعادة إعمار

الأحد، 25 أكتوبر 2020 02:57 م

تخفيض سعر الغاز ينقذ الصناعة المصرية.. سمير نعمان: المنشآت الصناعية تترقب إعلان التخفيض لزيادة الصادرات ومنافسة السلع المصرية الأسواق العالمية.. وخالد أبو المكارم: ننتظر وعود مجلس الوزراء

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 12:45 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة