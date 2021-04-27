اليوم السابع
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مجلس الشعب السورى يتلقى 3 طلبات ترشح جديدة لمنصب رئيس الجمهورية

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 12:53 م
مجلس الشعب السورى يتلقى 3 طلبات ترشح جديدة لمنصب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الشعب السورى حمودة الصباغ
أ ش أ

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قال رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ إن المجلس تبلغ من قبل المحكمة الدستورية العليا، اليوم الثلاثاء، بتلقي ثلاثة طلبات ترشح جديدة إلى منصب رئيس الجمهورية ليرتفع عدد طلبات الترشح إلى 32.
 
وأضاف في بيان، أوردته وكالة الأنباء السورية، أن المتقدمين لمنصب رئيس الجمهورية هم: جهاد صالح الشخير وأنيسة بشير حموش وسمير أحمد معلا.
 
وكان رئيس مجلس الشعب السوري أعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية تطبيقاً لأحكام الدستور اعتباراً من يوم الإثنين 19 أبريل الجاري، ويستمر تقديم طلبات الترشح حتى يوم غد الأربعاء.

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سوريا

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المحكمة الدستورية العليا

حمودة الصباغ

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