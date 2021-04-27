متى دخل الصعيد دائرة اهتمام الدولة؟ حياة كريمة ترد بمدن الجيل الرابع

كتب أحمد حسن

83 مليار جنيه من وزارة الإسكان لتنمية الصعيد ..ومدن الجيل الرابع ومبادرة حياه كريمة طوق نجاه لمحافظات وجه قبلى بعد اهمال لعشرات السنين

اهتمام كبير وغير مسبوق يشهده الصعيد فى الوقت الحالى، وخاصة منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية حكم البلاد ..وفى هذا التقرير نستعرض من خلال أسئلة محددة اجمالى الاستثمارات التى تم ضخها فى محافظات الصعيد.. وهى كالتالى..



كم يصل حجم الاستثمارات التى أنفقتها وزارة الإسكان على تنمية الصعيد منذ 2014 وحتى الان؟

تبلغ حجم إجمالى الاستثمارات التى أنفقتها وزارة الإسكان بمحافظات الصعيد، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2014 وحتى الآن، بلغت 83 مليار جنيه، لإقامة المشروعات التنموية المختلفة (التى تم ويجرى تنفيذها)، من أجل تحقيق التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية بصعيد مصر.



متى بدأ الصعيد يدخل فى دائرة اهتمام القيادة السياسية؟

بدأ الصعيد يدخل فى اهتمام دائرة القيادة السياسية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مسئولية حكم البلاد، حيث أولت الدولة اهتماماً كبيراً بتنمية محافظات الصعيد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وتوفير الخدمات المختلفة على أعلى مستوى، من خلال إنشاء المدن الجديدة، وتوفير الأراضى والوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلبية طلبات جميع شرائح المجتمع، وتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير فرص العمل المختلفة، وتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وتطوير المناطق العشوائية، من أجل توفير مجتمعات حضارية تليق بأهالينا فى صعيد مصر.



كيف تم توزيع الاستثمارات التى تم ضخها لمحافظات الصعيد؟

إجمالى الاستثمارات بمحافظات الصعيد موزعة كالتالى (21.057 مليار جنيه فى قطاع الإسكان، لإنشاء 130892وحدة سكنية – 390.5 مليون جنيه فى قطاع تطوير العشوائيات لتطوير 94 منطقة بها 36869 وحدة سكنية – 11.893 مليار جنيه فى قطاع الطرق لتنفيذ 931 كم طرق قومية ورئيسية بخلاف شبكات الطرق الداخلية بالمدن الجديدة – 43.595 مليار جنيه فى قطاع المرافق لتنفيذ 271 مشروعاً لتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، و1654 مشروعاً لإحلال وتجديد شبكات ومحطات قائمة – 5.504 مليار جنيه فى قطاع الخدمات لإنشاء 526 مبنى خدمياً).

هل يتم تنمية الصعيد من خلال محاور محددة؟

يتم تنمية محافظات الصعيد من خلال 3 محاور، يتعلق المحور الأول بمشروعات تطوير المدن القائمة بمحافظات الصعيد، وذلك بتكلفة 45.7 مليار جنيه، لتنفيذ وحدات سكنية، ومشروعات خدمية، وشبكات طرق ومرافق، وتطوير مناطق عشوائية، بينما يختص المحور الثانى بتنفيذ المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة (الأجيال السابقة)، وذلك بتكلفة 26 مليار جنيه، ويتعلق المحور الثالث بتنفيذ المشروعات بمدن الجيل الرابع، بتكلفة 11.2 مليار جنيه.