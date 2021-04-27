ماليزيا تعتمد استخدام لقاح "استرازينيكا" لكبار السن فوق الـ60 عاما

وكالات

وافقت السلطات الصحية في ماليزيا على استخدام لقاح "استرازينيكا" لكبار السن فوق الـ60 عاما، ضمن حملة التطعيم لمواجهة فيروس كورونا المُستجد.

وقال وزير الصحة الماليزي أدهم بابا خلال مؤتمر صحفي إن لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا آمن للاستخدام ضمن حملة التطعيم في البلاد، و أنه تقرر إعطاؤه لكبار السن من 60 عاما فأكثر.

وتلقت ماليزيا، الجمعة الماضية، أولى شحنات لقاح "استرازينيكا، وتضمنت 270 ألف جرعة من إجمالي 1.4 مليون جرعة متعاقد عليها ضمن مبادرة "كوفاكس" العالمية.

وأثير حول لقاح "أسترازينيكا" جدل خلال الفترة الماضية بشأن تسببه في جلطات دموية، وقامت بعض الدول الأوروبية بوقف استخدامه لحين مراجعته والتأكد من توفير الحماية اللازمة.

وسجلت ماليزيا 2776 إصابة جديدة بالفيروس و13 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 395 ألفا و718 حالة، بينها 20 ألفا و522 حالة نشطة فيما بلغ إجمالي الوفيات 1449 وفاة.