واللجنة هى هيئة فرعية تابعة لمجلس الأمن تأسست فى عام 1991 لمعالجة المطالبات ودفع التعويضات عن الخسائر والأضرار التى تكبدها الأفراد والشركات والحكومات والمنظمات الدولية كنتيجة لغزو العراق للكويت واحتلاله عام 1990).

وأشارت اللجنة إلى أنه مع هذا المبلغ المُسدد تكون قد دفعت ما يصل إلى 50.7 مليار دولار تاركة ما يقرب من 1.7 مليار تدفع للمطالبة غير المسددة..موضحة أن هذه المطالبة هى من الفئة(هاء) والمُقدمة من حكومة الكويت نيابة عن مؤسسة البترول الكويتية والتى قدرت اللجنة قيمة التعويض المستحق لها بمبلغ 14.7 مليار دولار فى عام 2000 .

